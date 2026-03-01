Für den Rossauer SV endete der 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 1:2 (1:1).

Rossau/MTU. Am Sonntag haben sich der Rossauer SV und der SV Medizin Uchtspringe ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Michael Adam (SV Medizin Uchtspringe) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Rossauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 35 wurde das Gegentor durch Dastin Ziems erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

35. Minute Rossauer SV gleichauf mit SV Medizin Uchtspringe – 1:1

In der 76. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Medizin Uchtspringe kassierte einmal Gelb. Der Rossauer SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Schulze.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Medizin Uchtspringe noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Loris Bosse (Uchtspringe) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Uchtspringer Elf erzielen (90.+1). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Medizin Uchtspringe

Rossauer SV: Benecke – Ziems, Schumann, Neumann, Walther (81. B. Meyer), Grimm (85. Hedermann), M. Meyer, C. Worsch, Klein, Wilhelm (78. Kirschling), Elling

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Schadow, Staykovski, Brinkmann, Klukas, Nabizade (83. Langer), Stoppa, Adam, Pagels, Bosse, Gerhardt

Tore: 0:1 Michael Adam (7.), 1:1 Dastin Ziems (35.), 1:2 Loris Bosse (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Mathis Bannier; Zuschauer: 194