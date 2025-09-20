Mit einer Niederlage für den Kreveser SV endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS Wahrburg mit 1:2 (0:1).

Krevese/MTU. Der Kreveser SV und der TuS Wahrburg haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Tristan Burghard (TuS Wahrburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kreveser revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Christian Rosenkranz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Minute 70 Kreveser SV auf Augenhöhe mit TuS Wahrburg – 1:1

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Richardt Klipp, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (82.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Kreveser SV rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – TuS Wahrburg

Kreveser SV: Bergmann – Nitzsche (46. Bittner), L. Pieper, Riemann (46. N. Pieper), Engelfried (46. R. P. Rosenkranz), Thomsen, Wolligandt, Döring, C. Rosenkranz, Zimmermann (84. Hannemann), Kiebach

TuS Wahrburg: Schmidt – Burghard, Salemski (90. Heim), Schnee, (46. Schulz), Assmann, Wennrich, Schlegel (72. Köhn), Radelhof, Klipp (90. Rundstedt), Weikert

Tore: 0:1 Tristan Burghard (36.), 1:1 Christian Rosenkranz (70.), 1:2 Richardt Klipp (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 92