Havelberg/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FSV Havelberg 1911 und SG Letzlingen / Potzehne. 55 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportforum Am Eichwald.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Tobias Petzke (Stendal) eine Gelbe Karte an die Havelberger (38.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, elf Minuten nach dem Seitenwechsel, brachte Otto Leon Mertens die Gäste in Führung (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 18

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – SG Letzlingen / Potzehne

FSV Havelberg 1911: Anykiienko – Oppermann, Fritze, Sichkar (83. Brecht-Matus), Przyborowski, P. Seidel, Leppin, Liebsch (88. M. Seidel), Freye (24. Mathewes), Stamer, Suljanovic

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Schlamann, Bock, Engler, Mertens, Wernecke, Schulze, Daries, Bock, Grabau, Saluck

Tore: 0:1 Otto Leon Mertens (56.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Phillip Möller, Jan Bessing; Zuschauer: 55