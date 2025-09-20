Kein Punktgewinn für 1. FC Lok Stendal II: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Medizin Uchtspringe einstecken.

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

In Minute 18 schoss Matvii Kovalov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Stendaler konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Zohrab Rostomyan der Torschütze (22.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der SV Medizin Uchtspringe noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Robert Wojahn (Uchtspringe) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Uchtspringer Mannschaft erzielen (90.+4). Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Konieczny, F. Handge (60. Henning), Schreiber (55. Kliche), Becker (75. Dzhurylo), Kovalov, Schulze (46. Frötschner), Pfeiffer, Matiiv, Friedebold (86. Merso Rasho), Balliet

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Schadow, Pagels, Adam, Staykovski, Stoppa, Wolter, Ziesmann, Kölsch (56. Lübke), Rostomyan (86. Messal), Brinkmann (72. Wojahn)

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60