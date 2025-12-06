Ergebnis 14. Spieltag Knappe Niederlage: 1. FC Lok Stendal II verliert 0:1 gegen Kreveser SV
Kein Punktgewinn für 1. FC Lok Stendal II: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den Kreveser SV einstecken.
Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben 40 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem 1. FC Lok Stendal II und dem Kreveser SV verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).
Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Robert Engelfried vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Ben Döring die Gäste in Führung (42.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 14
Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Kreveser SV
1. FC Lok Stendal II: Ranke – Flöther, Friedebold, Barrie (56. Kliche), Frötschner (33. Elsner), Schulze, Dzhurylo, Klautzsch (73. Schreiber), Borkenhagen, Henning (73. Bordizhenko), Becker
Kreveser SV: Bergmann – Hannemann, Rathke, Bittner (83. Niemeyer), Riemann, Thomsen, Döring, Präbke (76. Wolligandt), Kiebach (76. Engelfried), Zimmermann, Pieper
Tore: 0:1 Ben Döring (42.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marvin Marian Geib, Philipp Weiß; Zuschauer: 40