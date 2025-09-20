Für den 1. FC Lok Stendal II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:3 (1:1).

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Matvii Kovalov (1. FC Lok Stendal II) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Zohrab Rostomyan den Ball ins Netz (22.).

22. Minute 1. FC Lok Stendal II auf Augenhöhe mit SV Medizin Uchtspringe – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der SV Medizin Uchtspringe noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Robert Wojahn (Uchtspringe) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Uchtspringer Mannschaft erzielen (90.+4). Der 1. FC Lok Stendal II rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Pfeiffer, Schreiber (55. Kliche), Balliet, Schulze (46. Frötschner), Friedebold (86. Merso Rasho), Becker (75. Dzhurylo), F. Handge (60. Henning), Konieczny, Matiiv, Kovalov

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Adam, Kölsch (56. Lübke), Rostomyan (86. Messal), Schadow, Staykovski, Pagels, Stoppa, Brinkmann (72. Wojahn), Wolter, Ziesmann

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60