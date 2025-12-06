Kein Punktgewinn für 1. FC Lok Stendal II: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den Kreveser SV hinnehmen.

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen 1. FC Lok Stendal II und Kreveser SV mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 40 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Osterburger Straße live dabei.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Robert Engelfried vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Ben Döring die Gäste in Führung (42.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Kreveser SV

1. FC Lok Stendal II: Ranke – Barrie (56. Kliche), Becker, Friedebold, Frötschner (33. Elsner), Klautzsch (73. Schreiber), Dzhurylo, Flöther, Henning (73. Bordizhenko), Schulze, Borkenhagen

Kreveser SV: Bergmann – Riemann, Thomsen, Zimmermann, Döring, Rathke, Bittner (83. Niemeyer), Kiebach (76. Engelfried), Hannemann, Präbke (76. Wolligandt), Pieper

Tore: 0:1 Ben Döring (42.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marvin Marian Geib, Philipp Weiß; Zuschauer: 40