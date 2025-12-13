Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half dem SV Viktoria Uenglingen am Samstag nicht, als er sich vor 96 Fans mit 2:4 (0:2) gegen den TSV Brettin/Roßdorf I verabschieden musste.

Stendal/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der TSV Brettin/Roßdorf I am Samstag 2:4 (0:2) getrennt.

Jeremy Papke (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Brettiner legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Papke der Torschütze (28.).

SV Viktoria Uenglingen liegt 0:2 zurück – Minute 28

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Gianni Schmahl/Brettin/Roßdorf (47.), gefolgt von Björn Hunnius (SV Viktoria Uenglingen) in Minute 60 und Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) in Minute 68. Spielstand 4:1 für den TSV Brettin/Roßdorf I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Florian Henry Kreisel kam rein für Jann-Erik Paulsen. Auf der Gastseite sprangen Dustyn Harzendorf für Jeremy Feuerherdt und Lukas Matthäus für Fritz Kniesche ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte einmal Gelb ein.

35 Minuten nach der Pause konnte Florian Henry Kreisel (Uenglingen) den Ball über die Linie bringen (80.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom TSV Brettin/Roßdorf I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – TSV Brettin/Roßdorf I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – D. Ahrendt, Bierstedt, Arndt, Paulsen (74. Kreisel), Pfeiffer, B. Hunnius, Jandt, C. Ahrendt, J. Hunnius, S. Hunnius

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Schmahl, Kniesche (74. Matthäus), Feuerherdt (73. Harzendorf), Lindemann, Tepper, Lindemann (87. Papke), Papke, Feuerherdt, Müller, Dauter

Tore: 0:1 Jeremy Papke (22.), 0:2 Jeremy Papke (28.), 0:3 Gianni Schmahl (47.), 1:3 Björn Hunnius (60.), 1:4 Maximilian Müller (68.), 2:4 Florian Henry Kreisel (80.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Samuel Michael, Maik Sturm; Zuschauer: 96