Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half dem SV Viktoria Uenglingen am Samstag nicht, als er sich vor 112 Zuschauern mit 2:4 (0:3) gegen den SV Medizin Uchtspringe verabschieden musste.

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der SV Medizin Uchtspringe ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:3).

Manuel Stoppa (SV Medizin Uchtspringe) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Uchtspringer legten in der 38. Minute nach. Diesmal war Gino-Luca Staykovski der Torschütze.

SV Viktoria Uenglingen gerät 0:2 ins Hintertreffen – 38. Minute

Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann für Uchtspringe (44.). Die Partie blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (64). Björn Hunnius traf für Uenglingen (90). Spielstand 3:2 für den SV Medizin Uchtspringe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Brinkmann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Uchtspringer entschieden. Die Stendaler sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SV Medizin Uchtspringe

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Jandt, B. Hunnius, Paulsen, J. Hunnius, Kreisel, D. Ahrendt, C. Ahrendt, Arndt, Herbst (46. Pieper), Bierstedt

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Adam (81. Wojahn), Brinkmann, Rostomyan (81. Lübke), Staykovski, Stoppa (81. Kirchner), Schadow (71. Langer), Pagels, Nabizade, Klukas, Bosse

Tore: 0:1 Manuel Stoppa (17.), 0:2 Gino-Luca Staykovski (38.), 0:3 Marcel Brinkmann (44.), 1:3 Florian Henry Kreisel (64.), 2:3 Björn Hunnius (90.+1), 2:4 Marcel Brinkmann (90.+2); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Tim Polten; Zuschauer: 112