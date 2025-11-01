Der SV Liesten 22 hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 1:3 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Jonathan Gehrke. Der Trainer von Liesten musste sein Team bei einer 1:3 (0:0)-Niederlage gegen Klötze beobachten.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Philipp Homeier das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (58.). Die Klötzer konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Nick Danny Luckmann der Torschütze (61.).

61. Minute SV Liesten 22 gleichauf mit VfB 07 Klötze I – 1:1

Unentschieden. Klötzes Homeier konnte seinem Team in Minute 73 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christian Makowka wurde für Davud Saliho eingesetzt und Florian Beck für Viktor Branimirov Mateev. Auf der Gastseite räumten Timm Müller für Rico Gose und Jannik Banse für Paul Homeier den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Homeier den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (90.+3). Damit war der Erfolg der Klötzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – VfB 07 Klötze I

SV Liesten 22: Fedea – Langer, Müller, H. Glameyer, Subke, F. B. Mateev, Paul, H. Glameyer, Luckmann, Saliho (75. Makowka), V. B. Mateev (78. Beck)

VfB 07 Klötze I: Reek – Gase, Lange, Wißwedel, Maihack, Homeier, Müller (87. Gose), Strauß (46. Hetfleisch), Banse (87. Homeier), Lehmann, Fuhrmann

Tore: 0:1 Philipp Homeier (58.), 1:1 Nick Danny Luckmann (61.), 1:2 Philipp Homeier (73.), 1:3 Paul Homeier (90.+3); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Rene Ludwig, Mia Lübke; Zuschauer: 95