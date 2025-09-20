Eine deutliche Schlappe erlitt der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 123 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Brettin/MTU. Das Match zwischen Brettin/Roßdorf und Burg ist mit einer klaren 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Vincent Schlitte für Burg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte einmal Gelb ein (11.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Pascal Thiede den Ball ins Netz (15.).

TSV Brettin/Roßdorf I gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 15

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte noch einmal Gelb ein. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Lennert Gramelsberger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (75.). In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Die Brettiner sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Zander (80. Helm), Müller, Schmahl (83. Gronwald), L. Lindemann (46. J. C. Papke), Dauter, J. Papke, Tepper, J. Feuerherdt (46. Wicke), J. P. Feuerherdt, L. Lindemann (60. Harzendorf)

Burger BC 08 I: Klötzer – Gramelsberger, Kersten, Neumann (60. Schulz), Engel, Thiede, Saage (46. Ulrich), Jürgen (55. Grisgraber), Wegner (70. Hasan), Schlitte, Siebert (70. Baas)

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123