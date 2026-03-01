Eine deutliche Schlappe erlitt der SV 51 Langenapel an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 116 Zuschauern mit 0:5 (0:1).

Salzwedel/MTU. Das Spiel zwischen Langenapel und Burg ist mit einer klaren 0:5 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Tim Kolzenburg, als Denis Neumann für Burg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Eddie Siebert den Ball ins Netz (54.).

SV 51 Langenapel gerät 0:2 ins Hintertreffen – 54. Minute

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel steckte zweimal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Erik Teege, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Beneke, Stolz (79. Olfermann), Schulz (77. Atah), Roese (87. Kamga Kamno), Pokorny (65. Bromann), Roloff, Steding, Neuling, Afanasew, Peters

Burger BC 08 I: Klötzer – Engel (46. Schulz), Grisgraber (62. Rusche), Saage (46. Teege), Thiede (62. Kersten), Wehrmann, Neumann, Gramelsberger, Jürgen, Schlitte (62. Lichtenberg), Siebert

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116