Fußball-Landesklasse 1: An diesem Samstag hat der SV Eintracht Salzwedel 09 I auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Gordon Krause mit 0:4 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Gordon Krause. Der Trainer von Salzwedel musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Burg beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut angelaufen, als Denis Neumann mit einem Strafstoß für Burg traf und in Spielminute 62 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Erik Baas (73.) erzielt wurde.

SV Eintracht Salzwedel 09 I liegt 0:2 im Rückstand – Minute 73

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 86: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Eddie Siebert ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Neumann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 auszubauen (90.+3). Die Salzwedler sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Burger BC 08 I

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Gille, Wazar Hasan, Burdack, A. Müller (77. Krietsch), P. Müller (75. Weißbach), Al Khelef, Eisert, Krubert (63. Grabowski), Nowak (75. Hentschel), Kreitz

Burger BC 08 I: Klötzer – Grisgraber (90. Wegner), Saage, Ulrich (57. Engel), Jürgen, Baas (80. Bartel), Teege (46. Thiede), Gramelsberger, Schlitte, Siebert (90. Rusche), Neumann

Tore: 0:1 Denis Neumann (62.), 0:2 Erik Baas (73.), 0:3 Eddie Siebert (86.), 0:4 Denis Neumann (90.+3); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 220