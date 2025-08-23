Fußball-Landesklasse 1: An diesem Samstag hat der SV Eintracht Salzwedel 09 I im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Gordon Krause mit 0:4 (0:0).

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Denis Neumann mit einem Strafstoß für Burg traf und in Spielminute 62 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Burger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Erik Baas der Torschütze (73.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 73

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Eddie Siebert ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der Burger BC 08 I noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Neumann (Burg) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. Die Salzwedler sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Burger BC 08 I

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – A. Müller (77. Krietsch), P. Müller (75. Weißbach), Kreitz, Krubert (63. Grabowski), Eisert, Nowak (75. Hentschel), Gille, Al Khelef, Burdack, Wazar Hasan

Burger BC 08 I: Klötzer – Gramelsberger, Grisgraber (90. Wegner), Saage, Jürgen, Ulrich (57. Engel), Schlitte, Neumann, Teege (46. Thiede), Baas (80. Bartel), Siebert (90. Rusche)

Tore: 0:1 Denis Neumann (62.), 0:2 Erik Baas (73.), 0:3 Eddie Siebert (86.), 0:4 Denis Neumann (90.+3); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 220