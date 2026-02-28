Kantersieg für den SV Eintracht Salzwedel 09 I: Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den SSV 80 Gardelegen II feiern. Vor 184 Zuschauern gewann das Team 8:0 (5:0).

Salzwedel/MTU. Gleich achtmal hat der SV Eintracht Salzwedel 09 I am Samstag gegen die Gäste aus Gardelegen eingenetzt. 8:0 (5:0) für die Salzwedler.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Luca Nowak für Salzwedel traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Maximilian Eisert den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (12.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I in Minute 12 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Nowak, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:0 zu festigen (88.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Grabowski, Burdack, Nowak, Kreitz, Hentschel, Wulff, Eisert (59. Krietsch), Krubert (59. Thaute), Stolz, Wazar Hasan

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Peters (46. Kuthe), Steindorf, Bergener, Wulfänger, Osmers, Zausch (59. Houssemeddine), Wannagat, Lübke, Kurpiers, Wolter

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184