Eine bittere Schlappe erlitt der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 123 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Vincent Schlitte für Burg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Brettin/Roßdorf I kassierte einmal Gelb (11.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Pascal Thiede den Ball ins Netz (15.).

Minute 15: TSV Brettin/Roßdorf I 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte noch einmal Gelb ein. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

30 Minuten nach der Pause konnte Lennert Gramelsberger (Burg) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz. In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Dauter, Zander (80. Helm), Schmahl (83. Gronwald), J. Papke, L. Lindemann (46. J. C. Papke), J. Feuerherdt (46. Wicke), J. P. Feuerherdt, L. Lindemann (60. Harzendorf), Tepper, Müller

Burger BC 08 I: Klötzer – Kersten, Wegner (70. Hasan), Thiede, Siebert (70. Baas), Engel, Gramelsberger, Saage (46. Ulrich), Jürgen (55. Grisgraber), Neumann (60. Schulz), Schlitte

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123