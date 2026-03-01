Eine herbe Schlappe erlitt der SV 51 Langenapel an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 116 Zuschauern mit 0:5 (0:1).

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Eddie Siebert (54.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel musste zweimal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der Burger BC 08 I noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Erik Teege (Burg) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 5:0 verließen die Burger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Afanasew, Peters, Roloff, Stolz (79. Olfermann), Beneke, Steding, Schulz (77. Atah), Roese (87. Kamga Kamno), Pokorny (65. Bromann), Neuling

Burger BC 08 I: Klötzer – Saage (46. Teege), Gramelsberger, Jürgen, Grisgraber (62. Rusche), Neumann, Thiede (62. Kersten), Schlitte (62. Lichtenberg), Engel (46. Schulz), Siebert, Wehrmann

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116