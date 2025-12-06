Fußball-Landesklasse 1: An diesem Samstag hat der SV Medizin Uchtspringe im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Steffen Säger mit 0:5 (0:2).

Stendal/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Steffen Säger. Der Trainer von Uchtspringe musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Burg beobachten.

Eddie Siebert traf für den Burger BC 08 I in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Burger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Denis Neumann der Torschütze (27.).

Minute 27: SV Medizin Uchtspringe mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Erik Teege traf in Minute 46 und Pascal Thiede in Minute 84. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für die Uchtspringer. In Minute 87 lenkte Elias Schadow den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Burger BC 08 I

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – S. Ziesmann, Rostomyan (87. Wojahn), Bosse, Schadow, Adam, Wolter, Gerhardt, Klukas, Nabizade, Stoppa

Burger BC 08 I: Klötzer – Jürgen, Neumann, Engel, Teege (60. Wegner), Siebert, Schlitte (70. Kersten), Grisgraber, Thiede, Gramelsberger (70. Baas), Saage (60. Wehrmann)

Tore: 0:1 Eddie Siebert (15.), 0:2 Denis Neumann (27.), 0:3 Erik Teege (46.), 0:4 Pascal Thiede (84.), 0:5 Elias Schadow (87.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 87