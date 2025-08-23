Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der SV Eintracht Salzwedel 09 I im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Gordon Krause mit 0:4 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Gordon Krause. Der Trainer von Salzwedel musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Burg beobachten.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Denis Neumann mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (62.). Die Burger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Erik Baas der Torschütze (73.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I liegt 0:2 zurück – 73. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Eddie Siebert ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem Burger BC 08 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Neumann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (90.+3). Damit war der Erfolg der Burger gesichert. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Burger BC 08 I

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – A. Müller (77. Krietsch), Krubert (63. Grabowski), Gille, Wazar Hasan, Eisert, Burdack, Nowak (75. Hentschel), P. Müller (75. Weißbach), Kreitz, Al Khelef

Burger BC 08 I: Klötzer – Saage, Ulrich (57. Engel), Gramelsberger, Siebert (90. Rusche), Teege (46. Thiede), Baas (80. Bartel), Grisgraber (90. Wegner), Neumann, Jürgen, Schlitte

Tore: 0:1 Denis Neumann (62.), 0:2 Erik Baas (73.), 0:3 Eddie Siebert (86.), 0:4 Denis Neumann (90.+3); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 220