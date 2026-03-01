Eine bittere Schlappe erlitt der SV 51 Langenapel an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 116 Zuschauern mit 0:5 (0:1).

Salzwedel/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Sascha Göpfert. Der Trainer von Langenapel musste sein Team bei einer 0:5 (0:1)-Niederlage gegen Burg beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Tim Kolzenburg am Ende der ersten Halbzeit, als Denis Neumann für Burg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Eddie Siebert den Ball ins Netz (54.).

Minute 54: SV 51 Langenapel mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel musste zweimal Gelb hinnehmen.

Am Ende der Partie sollte es dem Burger BC 08 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Erik Teege den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (90.+3). Damit war der Triumph der Burger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Pokorny (65. Bromann), Stolz (79. Olfermann), Beneke, Roese (87. Kamga Kamno), Afanasew, Schulz (77. Atah), Steding, Peters, Roloff, Neuling

Burger BC 08 I: Klötzer – Thiede (62. Kersten), Jürgen, Engel (46. Schulz), Wehrmann, Schlitte (62. Lichtenberg), Neumann, Gramelsberger, Siebert, Grisgraber (62. Rusche), Saage (46. Teege)

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116