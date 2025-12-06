Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Medizin Uchtspringe im Spiel gegen den Burger BC 08 I letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Eddie Siebert traf für den Burger BC 08 I in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Burger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Denis Neumann der Torschütze (27.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Erik Teege traf in Minute 46 und Pascal Thiede in Minute 84. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für die Uchtspringer. In Minute 87 lenkte Elias Schadow den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Burger BC 08 I

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Nabizade, Stoppa, Rostomyan (87. Wojahn), Schadow, Gerhardt, Bosse, Adam, S. Ziesmann, Wolter, Klukas

Burger BC 08 I: Klötzer – Jürgen, Engel, Grisgraber, Gramelsberger (70. Baas), Schlitte (70. Kersten), Teege (60. Wegner), Siebert, Neumann, Thiede, Saage (60. Wehrmann)

Tore: 0:1 Eddie Siebert (15.), 0:2 Denis Neumann (27.), 0:3 Erik Teege (46.), 0:4 Pascal Thiede (84.), 0:5 Elias Schadow (87.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 87