Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der SV Eintracht Salzwedel 09 I auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Gordon Krause mit 0:4 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Denis Neumann mit einem Strafstoß für Burg traf und in Minute 62 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Erik Baas den Ball ins Netz (73.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 86: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Eddie Siebert ein.

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der Burger BC 08 I noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Neumann (Burg) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Burger BC 08 I

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Burdack, Krubert (63. Grabowski), Al Khelef, Eisert, P. Müller (75. Weißbach), A. Müller (77. Krietsch), Wazar Hasan, Nowak (75. Hentschel), Gille, Kreitz

Burger BC 08 I: Klötzer – Grisgraber (90. Wegner), Schlitte, Gramelsberger, Saage, Siebert (90. Rusche), Jürgen, Baas (80. Bartel), Teege (46. Thiede), Neumann, Ulrich (57. Engel)

Tore: 0:1 Denis Neumann (62.), 0:2 Erik Baas (73.), 0:3 Eddie Siebert (86.), 0:4 Denis Neumann (90.+3); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 220