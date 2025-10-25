Der SV Viktoria Uenglingen hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:4 (0:3).

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der SV Medizin Uchtspringe ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:3).

Manuel Stoppa (SV Medizin Uchtspringe) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Uchtspringer legten in der 38. Spielminute nach. Diesmal war Gino-Luca Staykovski der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann für Uchtspringe (44.). Es blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (64). Björn Hunnius traf für Uenglingen (90). Spielstand 3:2 für den SV Medizin Uchtspringe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Brinkmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:4 zu erweitern (90.+2). Die Stendaler sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SV Medizin Uchtspringe

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Arndt, C. Ahrendt, Herbst (46. Pieper), Paulsen, B. Hunnius, Kreisel, J. Hunnius, Jandt, D. Ahrendt, Bierstedt

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Nabizade, Brinkmann, Bosse, Stoppa (81. Kirchner), Pagels, Staykovski, Adam (81. Wojahn), Klukas, Rostomyan (81. Lübke), Schadow (71. Langer)

Tore: 0:1 Manuel Stoppa (17.), 0:2 Gino-Luca Staykovski (38.), 0:3 Marcel Brinkmann (44.), 1:3 Florian Henry Kreisel (64.), 2:3 Björn Hunnius (90.+1), 2:4 Marcel Brinkmann (90.+2); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Tim Polten; Zuschauer: 112