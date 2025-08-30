Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half dem SV Liesten 22 am Samstag nicht, als er sich vor 103 Zuschauern mit 1:4 (1:1) gegen den 1. FC Lok Stendal II verabschieden musste.

Nach nur elf Minuten schoss Matvii Kovalov das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Stendaler konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Hannes Glameyer der Torschütze (19.).

SV Liesten 22 und 1. FC Lok Stendal II – 1:1 in Minute 19

Jasin Barrie traf für Stendal in Minute 62 und Lukas Pfeiffer in Minute 76. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Bertram Henning (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:1 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. Die Salzwedeler sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – 1. FC Lok Stendal II

SV Liesten 22: Kummert – Hackfurt (76. Häusler), Makowka (54. Bastian), Müller, Paul, H. Glameyer, V. B. Mateev (58. Saliho), Beck, H. Glameyer, Subke, Koneczek

1. FC Lok Stendal II: Günther – Frötschner (83. Schreiber), Borkenhagen, Becker, Pfeiffer, Kovalov, Barrie (90. Handge), Dzhurylo (90. Merso Rasho), Handge (65. Henning), Schulze, Matiiv

Tore: 0:1 Matvii Kovalov (11.), 1:1 Hannes Glameyer (19.), 1:2 Jasin Barrie (62.), 1:3 Lukas Pfeiffer (76.), 1:4 Bertram Henning (90.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Theo Wolter, Daniel Schlüter; Zuschauer: 103