Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half der SG Letzlingen / Potzehne am Samstag nicht, als sie sich vor 66 Zuschauern mit 0:2 (0:2) gegen den VfB 07 Klötze I geschlagen geben musste.

Heimniederlage: SG Letzlingen / Potzehne muss 0:2 gegen VfB 07 Klötze I hinnehmen

Gardelegen/MTU. Das Match zwischen Letzlingen / Potzehne und Klötze ist mit einer deutlichen 0:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Gleich nach dem Anstoß schoss Maris Ludwig Maihack das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Minute 34: SG Letzlingen / Potzehne 0:2 im Hintertreffen

In Spielminute 32 musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 07 Klötze I musste einmal Gelb hinnehmen.

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Philipp Homeier (Klötze) den Ball über die Linie bringen (34.). Mit 2:0 verließen die Klötzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – VfB 07 Klötze I

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – A. Bock, Engler, Saluck, D. Mertens, Krehl (83. Wiegmann), Pape, L. Daries (70. M. Bock), Römmer (46. A. R. Daries), O. L. Mertens (63. Benecke), Schulze

VfB 07 Klötze I: Reek – Mühl, Mühl, Wißwedel, Hetfleisch, Maihack, Homeier, Sticherling, Kleinecke (70. Banse), Gase, Fuhrmann

Tore: 0:1 Maris Ludwig Maihack (6.), 0:2 Philipp Homeier (34.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Thomas Richter; Zuschauer: 66