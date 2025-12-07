Fußball-Landesklasse 1: Am Sonntag war der Rossauer SV gegenüber dem SV Liesten 22 machtlos und wurde 1:3 (0:2) besiegt.

Rossau/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Schulze. Der Trainer von Rossau musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:2)-Niederlage gegen Liesten beobachten.

Hannes Glameyer traf für den SV Liesten 22 in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Salzwedeler legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Nick Danny Luckmann der Torschütze.

Rossauer SV gerät 0:2 ins Hintertreffen – 46. Minute

Es sah nicht gut aus für Rossau. Aber dann musste der SV Liesten 22 auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Ole Nowack nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Filip Branimirov Mateev, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (75.). In Spielminute 92 handelte sich der Rossauer SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Rossauer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Liesten 22

Rossauer SV: Benecke – Neumann (84. Schmitz), Nowack, Wallmann, Noack, Rieger, Ziems, Wilhelm, Baik, Hannemann (46. Brünicke), Elling

SV Liesten 22: Kummert – Luckmann, Bastian, Langer, Makowka (69. Hackfurt), Mateev (81. Beck), Glameyer, Mateev (90. Saliho), Paul, Glameyer, Subke

Tore: 0:1 Hannes Glameyer (21.), 0:2 Nick Danny Luckmann (45.+1), 1:2 Tim Ole Nowack (73.), 1:3 Filip Branimirov Mateev (75.); Zuschauer: 171