Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I im Spiel gegen den Burger BC 08 I am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das Spiel zwischen Salzwedel und Burg ist mit einer klaren 0:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Denis Neumann mit einem Strafstoß für Burg traf und in Spielminute 62 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Erik Baas (73.) erzielt wurde.

SV Eintracht Salzwedel 09 I liegt 0:2 zurück – Minute 73

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 86: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Eddie Siebert ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der Burger BC 08 I noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Neumann (Burg) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Burger BC 08 I

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Burdack, Gille, Krubert (63. Grabowski), Wazar Hasan, Eisert, A. Müller (77. Krietsch), Kreitz, Nowak (75. Hentschel), Al Khelef, P. Müller (75. Weißbach)

Burger BC 08 I: Klötzer – Neumann, Jürgen, Baas (80. Bartel), Ulrich (57. Engel), Schlitte, Saage, Siebert (90. Rusche), Teege (46. Thiede), Gramelsberger, Grisgraber (90. Wegner)

Tore: 0:1 Denis Neumann (62.), 0:2 Erik Baas (73.), 0:3 Eddie Siebert (86.), 0:4 Denis Neumann (90.+3); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 220