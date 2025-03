Kein Punktgewinn für FSV Havelberg 1911: Im eigenen Stadion musste das Team am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Viktoria Uenglingen einstecken.

Havelberg/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FSV Havelberg 1911 und SV Viktoria Uenglingen. 80 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportforum Am Eichwald.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Christian Müller-Bollenhagen die Gäste in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Der FSV Havelberg 1911 rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – SV Viktoria Uenglingen

FSV Havelberg 1911: Sell (72. Kurnytski) – Suljanovic, Oppermann (77. Mathewes), Wollermann, Freye, Przyborowski, Fritze (61. Palenga), Stamer (67. Biloshapka), Doering (25. Heidel), Seidel, Leppin

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Ahrendt, Liestmann, Arndt, Hunnius, Jandt, Ahrendt (81. Hunnius), Hunnius, Pfeiffer, Komrowski, Müller-Bollenhagen

Tore: 0:1 Christian Müller-Bollenhagen (90.+4); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Thomas Richter, Luca Michael Heinrich; Zuschauer: 80