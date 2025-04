Kein Punktgewinn für FSV Havelberg 1911: Im eigenen Stadion musste das Team am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die SG Letzlingen / Potzehne einstecken.

Havelberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen FSV Havelberg 1911 und SG Letzlingen / Potzehne mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 55 Fußballfans waren im Sportforum Am Eichwald live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tobias Petzke (Stendal) eine Gelbe Karte an die Havelberger (38.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, elf Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Otto Leon Mertens die Gäste in Führung (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 18

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – SG Letzlingen / Potzehne

FSV Havelberg 1911: Anykiienko – Przyborowski, Sichkar (83. Brecht-Matus), Stamer, Suljanovic, Freye (24. Mathewes), P. Seidel, Oppermann, Fritze, Leppin, Liebsch (88. M. Seidel)

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Engler, Bock, Grabau, Mertens, Schlamann, Schulze, Bock, Wernecke, Saluck, Daries

Tore: 0:1 Otto Leon Mertens (56.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Phillip Möller, Jan Bessing; Zuschauer: 55