Havelberg/MTU. Der FSV Havelberg 1911 und die Preussen Schönhausen haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:0).

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut angelaufen, als Max Lecher für Preussen traf und in Minute 62 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Benjamin Doering der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (73.).

73. Minute FSV Havelberg 1911 gleichauf mit Preussen Schönhausen – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Deniz Tomru/Preussen (78.), gefolgt von David Stamer (FSV Havelberg 1911) in Minute 87. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Lecher, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (89.).

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – Preussen Schönhausen

FSV Havelberg 1911: Sell – Heidel (46. Palenga), Leppin, Oppermann, Stamer, Seidel, Schäfer, Freye (64. Möbius), Suljanovic, Fritze (86. Sichkar), Doering (80. Biloshapka)

Preussen Schönhausen: Lindner – Ehricke, Jürgens, Lüthgarth (46. Lemme), Kämpfer (46. Müller), Lecher, Braunschweig, Künnemann, Gröhling (46. Pumptow), Stolze (56. Tomru), Zepernick (46. Huth)

Tore: 0:1 Max Lecher (62.), 1:1 Benjamin Doering (73.), 1:2 Deniz Tomru (78.), 2:2 David Stamer (87.), 2:3 Max Lecher (89.); Schiedsrichter: Burkhard Kramp (Kalbe (Milde)); Assistenten: Maik Gorka, Julian Schäkel; Zuschauer: 110