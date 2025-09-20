Der VfB 07 Klötze I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. Klötze – Salzwedel: Nachdem der VfB 07 Klötze I an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Eliah Samuel Riethmüller (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Klötzer revanchieren: In Minute 60 wurde das Gegentor durch Philipp Homeier erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

VfB 07 Klötze I und SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 60

35 Minuten nach der Pause konnte Marius Mühl (Klötze) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Klötzer Elf erzielen (80.). Der VfB 07 Klötze I sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Michel (86. Strauß), Lehmann, P. Dannies, Gase, Lange, Gose (83. M. Dannies), Homeier, Banse, M. Mühl, Fuhrmann

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Licht, Müller, Krubert (35. Wazar Hasan), Eisert, Stolz (61. Müller), Riethmüller, Wulff, Kreitz (46. Hentschel), Nowak, Grabowski

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149