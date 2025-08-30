Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem TuS Wahrburg ein 2:1 (0:1)-Triumph über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Stendal/MTU. Wahrburg – Brettin/Roßdorf: Nachdem der TuS Wahrburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Maximilian Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Brettiner konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Reinhold Schlegel der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

TuS Wahrburg Kopf an Kopf mit TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1 in Minute 49

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Michael Ekkehard Schulz (Wahrburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Stendaler Mannschaft erzielen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Leppin (46. Schulz), Weikert, Salemski, Rieke, Klipp, Schlegel, Heyder, Radelhof, Wennrich, Köhn (54. Hallmann)

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Dauter, Lindemann (57. Harzendorf), Weinheimer (46. Papke), Müller, Kniesche, Feuerherdt (46. Zander), Papke, Tepper, Schmahl, Lindemann

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73