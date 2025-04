Einen 4:3 (2:1)-Heimsieg gegen den SV Medizin Uchtspringe fuhr die SG Letzlingen / Potzehne am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Gardelegen/MTU. Am Freitag haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Medizin Uchtspringe ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (2:1).

Christian Wernecke (SG Letzlingen / Potzehne) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte einmal Gelb (23.). Die Gardeleger legten in der 30. Minute nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze.

SG Letzlingen / Potzehne in Minute 30 2:0 in Führung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:2 für die SG Letzlingen / Potzehne.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 19

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Manuel Stoppa, den Ball ins Netz zu befördern (86.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Medizin Uchtspringe

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Wiegmann, Grabau (78. Tabbert), Engler, Wernecke, Schlamann, M. Bock, Mertens, A. Bock, Schulze, Saluck

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Mohamad Ababaker, Bierstedt (85. Wiese), Gohr, Borchert (53. Schunke), Gronau, Stoppa, Bosse, Rostomyan, Adam

Tore: 1:0 Christian Wernecke (11.), 2:0 Ingo Wiegmann (30.), 2:1 (45.+2), 3:1 Christian Wernecke (57.), 4:1 Janek Schulze (77.), 4:2 Michael Adam (80.), 4:3 Manuel Stoppa (86.); Schiedsrichter: Maximilian Soppa (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Port, Nils Lehmann; Zuschauer: 82