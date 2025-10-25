Die SG Letzlingen / Potzehne sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Liesten 22.

Gardelegen/MTU. Am Samstag haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Die Gardeleger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Spielhälfte bis dahin ohne Treffer in Minute 38 dann von Detlef Mertens ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Salzwedelern eine unerwartete Führung (38.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Ingo Wiegmann (45+1.) erzielt wurde.

46. Minute SG Letzlingen / Potzehne gleichauf mit SV Liesten 22 – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Die SG Letzlingen / Potzehne musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Unmittelbar darauf gelang es Wiegmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Gardeleger zu entscheiden (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne hat sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Wiegmann (85. Schlamann), Freytag (58. Daries), Engler, Schulze, Grabau, D. Mertens, Saluck, A. Bock, O. L. Mertens, Krehl (70. M. Bock)

SV Liesten 22: Fedea – Glameyer, Paul, Zurleit (29. Subke), Langer (82. Saliho), Mateev, Czaplinski, Bastian (71. Koneczek), Mateev, Luckmann, Czaplinski (46. Müller)

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68