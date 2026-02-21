Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den 1. FC Lok Stendal II heimste die SG Letzlingen / Potzehne am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Gardelegen/MTU. Im Spiel zwischen Letzlingen / Potzehne und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Letzlingen / Potzehne.

Elias Wolff (1. FC Lok Stendal II) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gardeleger revanchieren: In Minute 69 wurde das Gegentor durch Stefan Saluck erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Albrecht Bock den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Letzlingen / Potzehne sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – 1. FC Lok Stendal II

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – D. Mertens (81. Borchert), Saluck, Benecke (60. A. R. Daries), A. Bock, Schulze, O. L. Mertens (68. Schlamann), Pape (68. L. Daries), Krehl (63. M. Bock), Grabau, Engler

1. FC Lok Stendal II: Poser – Borkenhagen, Matiiv, Schulze (65. Korbani), Kovalov, Frötschner (60. Kliche), Handge, Grigo, Konieczny (39. Bordizhenko), Balliet, Wolff

Tore: 0:1 Elias Wolff (18.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Albrecht Bock (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Lars Böttger, Rene Knopp; Zuschauer: 60