Am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang den Preussen Schönhausen ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Schönhausen/MTU. Auf dem Sportplatz Schönhausen - Platz 1 haben 177 Zuschauer am Samstag das Match zwischen den Preussen Schönhausen und dem SV Eintracht Salzwedel 09 I verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Preussen. In der letzten Minute brachte Alexander Huth den Gastgeber in Führung (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Schönhausen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 19

Aufstellung und Statistik: Preussen Schönhausen – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Preussen Schönhausen: Lindner – Stolze, Jürgens, T. Müller (71. Huth), Künnemann (83. Höhnke), Ehricke, Lecher, Kämpfer (71. Bleis), Lüthgarth (79. Tomru), Braunschweig, M. Müller

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Seehausen, Kreitz, Wulff, Grabowski (87. Thaute), Al Khelef, Roth (90. Müller), Galkowski, Wazar Hasan (71. Biermann), Buchmeyer, Eisert

Tore: 1:0 Alexander Huth (90.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Marvin Marmulla, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 177