Der 1. FC Lok Stendal II errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Oskar Konrad Konieczny für Stendal traf und zehn Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (55.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Stendaler konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Stefan Saluck der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FC Lok Stendal II noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Anton Dzhurylo (Stendal) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Stendaler Elf erzielen (90.+1). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Stendaler sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Schulze (74. Merso Rasho), Konieczny, Friedebold, Klautzsch, Becker, F. Handge (90. Schreiber), Dzhurylo, Kovalov (82. O. Handge), Matiiv, Frötschner

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Pape, Grabau, Engler, Mertens, Saluck, Krehl (68. Bock), Schulze, Schulze, Mertens, Daries

Tore: 1:0 Oskar Konrad Konieczny (55.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Anton Dzhurylo (90.+1); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Adrian Gehring; Zuschauer: 44