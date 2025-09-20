Der VfB 07 Klötze I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. Im Spiel zwischen Klötze und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Klötze.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Eliah Samuel Riethmüller für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Salzwedler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

VfB 07 Klötze I Kopf an Kopf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 60

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Marius Mühl, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Klötzer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (80.). Die Klötzer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Fuhrmann, P. Dannies, Homeier, Gase, Lehmann, M. Mühl, Michel (86. Strauß), Lange, Gose (83. M. Dannies), Banse

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Eisert, Stolz (61. Müller), Müller, Wulff, Grabowski, Licht, Riethmüller, Nowak, Krubert (35. Wazar Hasan), Kreitz (46. Hentschel)

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149