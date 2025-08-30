Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem TuS Wahrburg ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Stendal/MTU. Wahrburg – Brettin/Roßdorf: Nachdem der TuS Wahrburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Maximilian Müller für Brettin/Roßdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Brettiner konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Reinhold Schlegel der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

TuS Wahrburg und TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1 in Minute 49

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Michael Ekkehard Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Wahrburg sicherte (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Schlegel, Heyder, Leppin (46. Schulz), Wennrich, Rieke, Salemski, Radelhof, Köhn (54. Hallmann), Klipp, Weikert

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Papke, Müller, Lindemann, Weinheimer (46. Papke), Lindemann (57. Harzendorf), Feuerherdt (46. Zander), Schmahl, Tepper, Kniesche, Dauter

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73