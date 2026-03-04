Ergebnis 14. Spieltag Enger Erfolg: Möringer Sportverein gewinnt 1:0 gegen SV Viktoria Uenglingen
Der Möringer Sportverein sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Viktoria Uenglingen.
Stendal/MTU. 1:0 (1:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem Möringer Sportverein und SV Viktoria Uenglingen. 128 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Möringen.
Nach nur 18 Minuten brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 14
Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen
Möringer Sportverein: Bauer – Lauck (67. Dzierma), Wendt, F. M. Köppe (90. Drawehn), Hutsu, Schönburg, Rosentreter (85. Kuschmider), Bünnig, Berr (89. Laporte), M. Köppe, Mayer
SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Hesse, Pfeiffer (77. Seyer), Ahrendt, Bierstedt, Hunnius, Ahrendt, Jandt, Kreisel, Hunnius (77. Behrendt)
Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128