Der Möringer Sportverein sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Viktoria Uenglingen.

Stendal/MTU. 1:0 (1:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem Möringer Sportverein und SV Viktoria Uenglingen. 128 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Möringen.

Nach nur 18 Minuten brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen

Möringer Sportverein: Bauer – Lauck (67. Dzierma), Wendt, F. M. Köppe (90. Drawehn), Hutsu, Schönburg, Rosentreter (85. Kuschmider), Bünnig, Berr (89. Laporte), M. Köppe, Mayer

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Hesse, Pfeiffer (77. Seyer), Ahrendt, Bierstedt, Hunnius, Ahrendt, Jandt, Kreisel, Hunnius (77. Behrendt)

Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128