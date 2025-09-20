Eine Niederlage für den Kreveser SV besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS Wahrburg mit 1:2 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Marcel Marx vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Tristan Burghard das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (36.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kreveser revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Christian Rosenkranz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Minute 70 Kreveser SV auf Augenhöhe mit TuS Wahrburg – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Richardt Klipp den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Wahrburg sicherte (82.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Kreveser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – TuS Wahrburg

Kreveser SV: Bergmann – Nitzsche (46. Bittner), Riemann (46. N. Pieper), Engelfried (46. R. P. Rosenkranz), Döring, Zimmermann (84. Hannemann), C. Rosenkranz, L. Pieper, Wolligandt, Thomsen, Kiebach

TuS Wahrburg: Schmidt – Salemski (90. Heim), Assmann, Schlegel (72. Köhn), Wennrich, Weikert, Schnee, Radelhof, (46. Schulz), Klipp (90. Rundstedt), Burghard

Tore: 0:1 Tristan Burghard (36.), 1:1 Christian Rosenkranz (70.), 1:2 Richardt Klipp (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 92