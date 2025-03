Havelberg/MTU. Der FSV Havelberg 1911 und die Preussen Schönhausen haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (0:0).

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Max Lecher (Preussen Schönhausen) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 62, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Benjamin Doering den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (73.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Deniz Tomru/Preussen (78.), gefolgt von David Stamer (FSV Havelberg 1911) in Minute 87. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Lecher den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Preussen sicherte (89.).

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – Preussen Schönhausen

FSV Havelberg 1911: Sell – Doering (80. Biloshapka), Freye (64. Möbius), Stamer, Leppin, Fritze (86. Sichkar), Heidel (46. Palenga), Schäfer, Seidel, Oppermann, Suljanovic

Preussen Schönhausen: Lindner – Jürgens, Stolze (56. Tomru), Kämpfer (46. Müller), Zepernick (46. Huth), Gröhling (46. Pumptow), Künnemann, Lüthgarth (46. Lemme), Lecher, Braunschweig, Ehricke

Tore: 0:1 Max Lecher (62.), 1:1 Benjamin Doering (73.), 1:2 Deniz Tomru (78.), 2:2 David Stamer (87.), 2:3 Max Lecher (89.); Schiedsrichter: Burkhard Kramp (Kalbe (Milde)); Assistenten: Maik Gorka, Julian Schäkel; Zuschauer: 110