Mit einer Niederlage für den SV Viktoria Uenglingen endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 07 Klötze I mit 2:3 (1:2).

Christian Müller-Bollenhagen (SV Viktoria Uenglingen) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Erik Marco Lehmann den Ball ins Netz.

SV Viktoria Uenglingen Kopf an Kopf mit VfB 07 Klötze I – 1:1 in Minute 27

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (39.). Es blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (51). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Frederic Lange den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Klötze sicherte (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – VfB 07 Klötze I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Arndt, Jandt, Bierstedt, Müller-Bollenhagen, B. Hunnius, Paulsen, Pfeiffer, C. Ahrendt (77. Dräger), D. Ahrendt, J. Hunnius (39. Kreisel)

VfB 07 Klötze I: Reek – Mangrapp (14. Banse), Lange, Mühl, Fuhrmann, Wißwedel, Lehmann, Gose (82. Michel), Maihack (72. Dannies), Gase (82. Dannies), Homeier

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (2.), 1:1 Erik Marco Lehmann (27.), 1:2 Philipp Homeier (39.), 2:2 Florian Henry Kreisel (51.), 2:3 Frederic Lange (90.+4); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Steffen Look, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 66