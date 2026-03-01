Für den Rossauer SV endete der 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 1:2 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Michael Adam für Uchtspringe traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Rossauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 35 wurde das Gegentor durch Dastin Ziems erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In der 76. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe kassierte einmal Gelb. Der Rossauer SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Schulze.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Loris Bosse den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Uchtspringe sicherte (90.+1). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Medizin Uchtspringe

Rossauer SV: Benecke – C. Worsch, Grimm (85. Hedermann), Klein, Wilhelm (78. Kirschling), Elling, Walther (81. B. Meyer), Ziems, Schumann, M. Meyer, Neumann

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Bosse, Adam, Gerhardt, Nabizade (83. Langer), Brinkmann, Schadow, Pagels, Klukas, Stoppa, Staykovski

Tore: 0:1 Michael Adam (7.), 1:1 Dastin Ziems (35.), 1:2 Loris Bosse (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Mathis Bannier; Zuschauer: 194