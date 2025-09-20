Für den Kreveser SV endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den TuS Wahrburg mit 1:2 (0:1).

Krevese/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der Kreveser SV und der TuS Wahrburg am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Marcel Marx am Ende der ersten Halbzeit, als Tristan Burghard für Wahrburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kreveser revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Christian Rosenkranz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

70. Minute Kreveser SV und TuS Wahrburg im Gleichstand – 1:1

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Richardt Klipp (Wahrburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Stendaler Mannschaft erzielen (82.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Kreveser SV rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – TuS Wahrburg

Kreveser SV: Bergmann – Nitzsche (46. Bittner), L. Pieper, Döring, Riemann (46. N. Pieper), Thomsen, Zimmermann (84. Hannemann), Engelfried (46. R. P. Rosenkranz), C. Rosenkranz, Kiebach, Wolligandt

TuS Wahrburg: Schmidt – Salemski (90. Heim), Burghard, Klipp (90. Rundstedt), Wennrich, Schlegel (72. Köhn), Schnee, Assmann, (46. Schulz), Weikert, Radelhof

Tore: 0:1 Tristan Burghard (36.), 1:1 Christian Rosenkranz (70.), 1:2 Richardt Klipp (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 92