Für den 1. FC Lok Stendal II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:3 (1:1).

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Matvii Kovalov (1. FC Lok Stendal II) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Zohrab Rostomyan (22.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Robert Wojahn den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Uchtspringe sicherte (90.+4). Der 1. FC Lok Stendal II rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Balliet, F. Handge (60. Henning), Konieczny, Matiiv, Kovalov, Schreiber (55. Kliche), Schulze (46. Frötschner), Becker (75. Dzhurylo), Pfeiffer, Friedebold (86. Merso Rasho)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Stoppa, Brinkmann (72. Wojahn), Schadow, Pagels, Ziesmann, Adam, Wolter, Kölsch (56. Lübke), Staykovski, Rostomyan (86. Messal)

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60