Für den SV 51 Langenapel endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Rossauer SV mit 1:2 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sascha Göpfert. Der Trainer von Langenapel musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Rossau beobachten.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Moritz Noack das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (69.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Henel den Ball ins Netz (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

SV 51 Langenapel liegt 0:2 im Rückstand – Minute 74

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV 51 Langenapel steckte einmal Gelb ein.

In der 90. Minute gelang es Fabian Meyer, den Ball ins Netz zu befördern und den Salzwedelern noch ein Tor zu verschaffen (90.). In Spielminute 92 handelte sich der SV 51 Langenapel noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 51 Langenapel rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Rossauer SV

SV 51 Langenapel: Scholze – Roloff (85. Kamga Kamno), Stappenbeck (85. Pachur), Meyer, Roese (85. Osmy), Schulz, Peters, Scheuner (59. Beneke), Steding, Neuling, Bromann (65. Glaetzer)

Rossauer SV: Benecke – Nowack, Noack, Rieger, Ziems, Henel, Schröder, Baik (90. Wilhelm), Wallmann, Brünicke, Hannemann (66. Elling)

Tore: 0:1 Moritz Noack (69.), 0:2 Patrick Henel (74.), 1:2 Fabian Meyer (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 102