Kein Punktgewinn für Rossauer SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Medizin Uchtspringe einstecken.

Michael Adam (SV Medizin Uchtspringe) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Dastin Ziems den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Rossauer SV und SV Medizin Uchtspringe – 1:1 in Minute 35

In der 76. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe steckte einmal Gelb ein. Der Rossauer SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Schulze.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Loris Bosse den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Uchtspringe sicherte (90.+1). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Medizin Uchtspringe

Rossauer SV: Benecke – Walther (81. B. Meyer), Elling, M. Meyer, Ziems, Grimm (85. Hedermann), C. Worsch, Wilhelm (78. Kirschling), Neumann, Klein, Schumann

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Klukas, Staykovski, Schadow, Pagels, Stoppa, Gerhardt, Nabizade (83. Langer), Adam, Brinkmann, Bosse

Tore: 0:1 Michael Adam (7.), 1:1 Dastin Ziems (35.), 1:2 Loris Bosse (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Mathis Bannier; Zuschauer: 194