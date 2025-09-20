Für den 1. FC Lok Stendal II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:3 (1:1).

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Matvii Kovalov traf für den 1. FC Lok Stendal II in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Zohrab Rostomyan (22.) erzielt wurde.

Minute 22 1. FC Lok Stendal II auf Augenhöhe mit SV Medizin Uchtspringe – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der SV Medizin Uchtspringe noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Robert Wojahn (Uchtspringe) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Uchtspringer Mannschaft erzielen (90.+4). Der 1. FC Lok Stendal II rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Kovalov, Konieczny, Friedebold (86. Merso Rasho), Schreiber (55. Kliche), F. Handge (60. Henning), Schulze (46. Frötschner), Matiiv, Pfeiffer, Becker (75. Dzhurylo), Balliet

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Stoppa, Staykovski, Wolter, Adam, Rostomyan (86. Messal), Kölsch (56. Lübke), Schadow, Pagels, Brinkmann (72. Wojahn), Ziesmann

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60