Für den Gastgeber TSV Brettin/Roßdorf I endete das Spiel gegen den TuS Wahrburg am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Brettin/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg ist auf Augenhöhe geendet.

Toni Weikert (TuS Wahrburg) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

1:1 im Duell zwischen TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg – Minute 90+5

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Toni Laurin Wicke wurde für Jeremy Feuerherdt eingesetzt und Lukas Matthäus für Jeremy Papke. Auf der Gastseite verließen Markus Werle für Tobias Heyder und Hassan Mohamad Ababaker für Sven Leppin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es dem TSV Brettin/Roßdorf I doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Toni Laurin Wicke den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Brettiner Team errang (90.+5).

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – TuS Wahrburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Helm, J. P. Feuerherdt, Tepper, Schmahl, Dauter, L. Lindemann (75. Gronwald), J. Feuerherdt (60. Wicke), Papke (70. Matthäus), Kniesche, L. Lindemann

TuS Wahrburg: Schmidt – Rundstedt (85. Heim), Werle (46. Heyder), Mohamad Ababaker (70. Leppin), Köhn, Salemski (89. Wennrich), Hallmann, Schnee, Weikert (90. Wennrich), Schlegel, Wennrich

Tore: 0:1 Toni Weikert (5.), 1:1 Toni Laurin Wicke (90.+5); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Robert Stähr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 92